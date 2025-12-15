David Alaba gewinnt Icon League

David Alaba darf sich neben Champions League-Sieger, LaLiga und Bundesliga-Meister nun auch Icon League Sieger nennen.

In der Hallenfußballliga von Toni Kroos und Elias Nerlich sichert sich David Alaba, der gemeinsam mit Niklas Wilson Sommer bei DNA Athletics als Team Head fungiert, den Titel in der dritten Ausgabe der Liga.

David Alaba war selber nicht in der Wiener Stadthalle vor Ort, fieberte aber in Madrid mit. "David hat uns von zu Hause aus supportet, uns die Daumen gedrückt und war gefühlt mit in der Kabine", sagt Sommer.

Alaba setzt sich gegen Ribery durch

Im Finale setzt sich die Mannschaft klar mit 6:1 gegen das von Claudio Pizarro und Franck Ribéry angeführte Team Plyrs United durch.

Eröffnet wurde das Event von Rapper Dardan. Während der Spiele sorgt durchgehend Musik für Stadionatmosphäre – immer wieder hallen Gesänge zu Klassikern wie "Sweet Caroline" oder "Major Tom" durch die Halle.

Finale in Wien

Dabei hält die Icon League an jedem Spieltag an einem anderen Ort. Mit der Wiener Stadthalle als Finalort waren die Teamheads sehr zufrieden.

Influencer Sidney sagt: "Das war unsere perfekteste Venue bisher. Die Halle ist perfekt für die Icon League, weil die Fans auf den Tribünen nicht so weit weg sind"