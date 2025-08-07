Suche
    news

    Ballon d'Or 2025: Das sind die Nominierten

    Wie jedes Jahr wird auch heuer der beste Spieler des Jahres im Rahmen der Ballon-d'Or-Verleihung gekürt - das sind die Nominierten.

    Ballon d'Or 2025: Das sind die Nominierten Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Das Fußballmagazin France Football vergibt jährlich den Ballon d'Or an den besten Spieler der abgelaufenen Saison.

    Seit 2022 dient dabei nicht mehr das gesamte vergangene Kalenderjahr als Bemessungsgrundlage, sondern die vorherige Spielzeit. Vergangenes Jahr ist Manchester-City- und Spanien-Mittelfeldspieler Rodri mit dem Pokal nach Hause gegangen.

    Nach seinem Kreuzbandriss im September 2024 wird der 29-Jährige seinen Titel nicht verteidigen können. Als Nachfolger für den Spanier sind folgende 30 Spieler nominiert:

    Ballon d'Or Nominierte

    Ballon d'Or féminin Nominierte

    Das weibliche Pendant dazu ist der Ballon d’Or féminin. Im vergangenen Jahr hat Aitana Bonmati ihren zweiten Goldenen Ball erhalten. Dies sind die Nominierten bei den Frauen:

    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    Sonstiges

    Mehr zum Thema

    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    Sonstiges
    Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025

    Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025

    Diashows
    5
    Eine Woche vorher! Ronaldinho sagt Camp in Schwechat ab

    Eine Woche vorher! Ronaldinho sagt Camp in Schwechat ab

    Sonstiges
    7
    Fan-Check KW31: Die Bilanz des Bundesliga-Auftakts

    Fan-Check KW31: Die Bilanz des Bundesliga-Auftakts

    Sonstiges
    AMS-Camp: Diese Teilnehmer haben einen Klub gefunden

    AMS-Camp: Diese Teilnehmer haben einen Klub gefunden

    Sonstiges - Diashows
    5
    Streit eskaliert: Schlägerei bei Testspiel

    Streit eskaliert: Schlägerei bei Testspiel

    Sonstiges
    2
    70 Dinge über Herbert Prohaska

    70 Dinge über Herbert Prohaska

    Sonstiges
    6
    Streit zwischen FIFA und FIFPro geht in die nächste Runde

    Streit zwischen FIFA und FIFPro geht in die nächste Runde

    Sonstiges

    Kommentare