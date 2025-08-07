Ballon d'Or 2025: Das sind die Nominierten

Das Fußballmagazin France Football vergibt jährlich den Ballon d'Or an den besten Spieler der abgelaufenen Saison.

Seit 2022 dient dabei nicht mehr das gesamte vergangene Kalenderjahr als Bemessungsgrundlage, sondern die vorherige Spielzeit. Vergangenes Jahr ist Manchester-City- und Spanien-Mittelfeldspieler Rodri mit dem Pokal nach Hause gegangen.

Nach seinem Kreuzbandriss im September 2024 wird der 29-Jährige seinen Titel nicht verteidigen können. Als Nachfolger für den Spanier sind folgende 30 Spieler nominiert:

Ballon d'Or Nominierte

Ballon d'Or féminin Nominierte

Das weibliche Pendant dazu ist der Ballon d’Or féminin. Im vergangenen Jahr hat Aitana Bonmati ihren zweiten Goldenen Ball erhalten. Dies sind die Nominierten bei den Frauen: