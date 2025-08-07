Wie seit 2018 wird auch in diesem Jahr im Rahmen des Ballon d'Or der beste U21-Spieler im Weltfußball gekürt.
Für die Kopa Trophy sind dieses Jahr zehn Akteure nominiert, darunter jeweils zwei Spieler vom FC Barcelona und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.
Angeführt wird die Liste von Vorjahressieger Lamine Yamal, der wie Mannschaftskollege Pau Cubarsi nominiert ist. Von PSG sind CL-Final-Doppelpacker Desire Doue und Joao Neves auf der Liste.
Komplettiert wird die Auflistung von Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Kenan Yildiz (Juventus Turin), Ayyoub Bouaddi (OSC Lille), Estevao (Palmairas/FC Chelsea) sowie Dean Huijsen (Real Madrid).
🚨⭐️ OFFICIAL: Kopa Trophy nominees for best young talent of the year at Ballon d’Or.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
