    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    France Football hat die Nominierten für die Kopa Trophy bekanntgegeben - das ist die Liste jener Akteure, die zum besten Talent des Jahres gekürt werden können.

    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Wie seit 2018 wird auch in diesem Jahr im Rahmen des Ballon d'Or der beste U21-Spieler im Weltfußball gekürt.

    Für die Kopa Trophy sind dieses Jahr zehn Akteure nominiert, darunter jeweils zwei Spieler vom FC Barcelona und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

    Angeführt wird die Liste von Vorjahressieger Lamine Yamal, der wie Mannschaftskollege Pau Cubarsi nominiert ist. Von PSG sind CL-Final-Doppelpacker Desire Doue und Joao Neves auf der Liste.

    Komplettiert wird die Auflistung von Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Kenan Yildiz (Juventus Turin), Ayyoub Bouaddi (OSC Lille), Estevao (Palmairas/FC Chelsea) sowie Dean Huijsen (Real Madrid).

