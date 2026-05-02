So gut wie fix: Wohl kein Aufsteiger aus Regionalliga Ost

Der SV Horn muss den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Der einzige Aufstiegskandidat der Regionalliga Ost unterliegt in der 29. Runde der Wiener Viktoria mit 1:3.

Das Spiel beginnt für die Niederösterreicher eigentlich nach Plan: Bereits in Minute fünf trifft Mihailovic zur Führung. Die Wiener kommen daraufhin jedoch stark zurück. Sahintürk verwertet in der 19. Minute zum Ausgleich.

Martic (35.) und Jovanovic (40.) können für das Heimteam erhöhen. Ein Treffer des Heimteams in der 79. Minute wird aberkannt. Somit endet das Spiel 3:1 für die Wiener.

Horn müsste in vier Spielen zehn Punkte aufholen

Der SV Horn ist das einzige Team aus der Regionalliga Ost, das die Zulassung für die kommende Saison der ADMIRAL 2. Liga bekommen hat. Um aufzusteigen, müssten die Waldviertler die Saison jedoch in den Top-2 abschließen.

Vier Spieltage vor Schluss liegt Horn nur auf Rang acht. Platz zwei ist aktuell zehn Punkte entfernt. Bereits am kommenden Wochenende könnte rechnerisch alles fixiert sein.

Profitiert SW Bregenz?

Großer Profiteur wäre hierbei der Tabellen-15. der ADMIRAL 2. Liga, aktuell Schwarz-Weiß Bregenz, der die Klasse halten würde, sollte es aus der Regionalliga Ost keinen Aufsteiger geben.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

Mit Austria Klagenfurt steht bereits ein Absteiger fest. Zudem fiel der SV Stripfing im Laufe der Saison aus der 16er-Liga. Diese Plätze werden vom ASK Voitsberg (Regionalliga Mitte) und dem Aufsteiger aus der Regionalliga West (Wacker Innsbruck marschiert Richtung Aufstieg >>>) aufgefüllt.