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2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - FC Hertha Wels

Am Samstag kommt es zum Duell zwischen dem Tabellen-Achten und -Zehnten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Vienna trifft in Runde 28 der ADMIRAL 2. Liga auf Aufsteiger FC Hertha Wels (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Döblinger remisierten in der letzten Runde 0:0 mit dem SKU Amstetten und teilten damit zum zweiten Mal in Serie die Punkte. Der ursprüngliche Titelaspirant liegt auf Platz acht und hält bei 34 Punkten.

Die Oberösterreicher konnten zuletzt einen 3:2-Auswärtssieg bei SW Bregenz einfahren und halten damit bei 30 Punkten und Rang zehn. Der Klassenerhalt der Welser ist so gut wie sicher.

First Vienna FC - FC Hertha Wels im LIVE-Stream:

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