-
ADMIRAL Hüttengaudi: Wahl zum Tor des Monats AprilHüttengaudi
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Paul Lipczinski erzielt das Tor der 27. RundeHüttengaudi
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Bernhard SchiesserStammtisch
-
Der FC Bayern der Regionalliga I #Zwarakonferenz (EP139)Zwarakonferenz
-
Admiral 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 27.RundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Admira jubelt Last Minute gegen Sturm IIFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Admira Wacker - Sturm Graz IIFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Goldtor lässt Austria Salzburg gegen Falken jubelnFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Austria Salzburg - Kapfenberger SVFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Kein Sieger im Kampf um die TabellenspitzeFußball - ADMIRAL 2. Liga
Heute 14:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - FC Hertha Wels
Am Samstag kommt es zum Duell zwischen dem Tabellen-Achten und -Zehnten. LIVE-Stream:
Die Vienna trifft in Runde 28 der ADMIRAL 2. Liga auf Aufsteiger FC Hertha Wels (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Die Döblinger remisierten in der letzten Runde 0:0 mit dem SKU Amstetten und teilten damit zum zweiten Mal in Serie die Punkte. Der ursprüngliche Titelaspirant liegt auf Platz acht und hält bei 34 Punkten.
Die Oberösterreicher konnten zuletzt einen 3:2-Auswärtssieg bei SW Bregenz einfahren und halten damit bei 30 Punkten und Rang zehn. Der Klassenerhalt der Welser ist so gut wie sicher.