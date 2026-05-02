-
ADMIRAL Hüttengaudi: Wahl zum Tor des Monats AprilHüttengaudi
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Paul Lipczinski erzielt das Tor der 27. RundeHüttengaudi
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Bernhard SchiesserStammtisch
-
Der FC Bayern der Regionalliga I #Zwarakonferenz (EP139)Zwarakonferenz
-
Admiral 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 27.RundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Admira jubelt Last Minute gegen Sturm IIFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Admira Wacker - Sturm Graz IIFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Goldtor lässt Austria Salzburg gegen Falken jubelnFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Austria Salzburg - Kapfenberger SVFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Kein Sieger im Kampf um die TabellenspitzeFußball - ADMIRAL 2. Liga
Heute 14:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - FAC
Am Samstag kommt es in der ADMIRAL 2. Liga zu einem Derby in Wien. LIVE-Stream:
In der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und der FAC aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Due Jung-Austrianer belegen den siebenten Platz und haben 38 Punkte am Konto. Damit sind die Favoritner im Tabellenmittelfeld positioniert und können befreit aufspielen.
Die Floridsdorfer holten zuletzt ein 0:0 im Spitzenspiel gegen SKN St. Pölten und halten so bei 45 Punkten und Rang drei. Damit haben die Wiener zwei Zähler weniger als Spitzenreiter Lustenau und noch alle Chancen auf den Meistertitel.