In der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und der FAC aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Due Jung-Austrianer belegen den siebenten Platz und haben 38 Punkte am Konto. Damit sind die Favoritner im Tabellenmittelfeld positioniert und können befreit aufspielen.

Die Floridsdorfer holten zuletzt ein 0:0 im Spitzenspiel gegen SKN St. Pölten und halten so bei 45 Punkten und Rang drei. Damit haben die Wiener zwei Zähler weniger als Spitzenreiter Lustenau und noch alle Chancen auf den Meistertitel.

Young Violets - FAC im LIVE-Stream: