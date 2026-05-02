In der ADMIRAL 2. Liga treffen am 28. Spieltag die SV Kapfenberg und der FC Liefering aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Steirer halten bei 25 Punkten und Rang 13. Damit sind die Falken weiter vom Abstieg bedroht. Zuletzt musste sich die KSV bei Aufsteiger Austria Salzburg mit 0:1 geschlagen geben. Damit verloren die Kapfenberger drei ihrer letzten vier Partien.

Der FC Liefering hält bei 38 Punkten und damit Rang sechs in der Tabelle. Zuletzt siegte man 1:0 gegen die Young Violets.

SV Kapfenberg - FC Liefering im LIVE-Stream: