St. Pölten empfängt am 28. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga im Niederösterreich-Derby die Admira. Für beide gilt: Verlieren verboten (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der SKN lieg mit 46 Punkten auf dem zweiten Rang, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Lustenau. In der letzten Runde remisierten die Wölfe 0:0 mit dem FAC.

Die Südstädter unter Interimscoach Harald Suchard konnten in der vergangenen Woche einen 2:1-Heimsieg gegen Sturm II feiern. Mit 44 Punkten sind die Niederösterreicher Vierter, drei Zähler hinter Lustenau und zwei hinter dem heutigen Gegner St. Pölten.

SKN St. Pölten - Admira Wacker im LIVE-Stream: