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Heute 20:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - Admira Wacker
Topspiel in LigaZwa zwischen den Aufstiegs-Aspiranten St. Pölten und Admira. LIVE-Stream:
St. Pölten empfängt am 28. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga im Niederösterreich-Derby die Admira. Für beide gilt: Verlieren verboten (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Der SKN lieg mit 46 Punkten auf dem zweiten Rang, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Lustenau. In der letzten Runde remisierten die Wölfe 0:0 mit dem FAC.
Die Südstädter unter Interimscoach Harald Suchard konnten in der vergangenen Woche einen 2:1-Heimsieg gegen Sturm II feiern. Mit 44 Punkten sind die Niederösterreicher Vierter, drei Zähler hinter Lustenau und zwei hinter dem heutigen Gegner St. Pölten.