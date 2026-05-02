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Nächster Kantersieg! Wacker marschiert Richtung Aufstieg

Wacker Innsbruck feiert den dritten klaren Erfolg in Serie und baut seine Tabellenführung weiter aus. Der Vorsprung auf Verfolger Seekirchen wächst.

Nächster Kantersieg! Wacker marschiert Richtung Aufstieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Wacker Innsbruck bleibt in der Regionalliga West das Maß aller Dinge und steht kurz vor dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Am 27. Spieltag feiern die Innsbrucker einen souveränen 4:0-Auswärtssieg beim SK Bischofshofen und holen damit den dritten Kantersieg in Folge – erneut ohne Gegentreffer.

Frühe Führung bringt Sicherheit

Die Gäste aus Tirol legen einen Traumstart hin: Bereits in der 3. Minute bringt Okan Yilmaz Wacker früh in Führung und stellt die Weichen auf Sieg.

In einer kontrollierten ersten Halbzeit schlagen die Innsbrucker kurz vor der Pause erneut zu. Raphael Galle erhöht in der 43. Minute auf 2:0.

Wacker macht alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Wacker das dominante Team. Adrian Lechl sorgt in der 61. Minute mit dem 3:0 früh für die Vorentscheidung.

Den Schlusspunkt setzt schließlich Joker Stefan Lorenz, der in der 85. Minute zum 4:0-Endstand trifft.

Komfortabler Vorsprung im Titelrennen

Mit diesem Erfolg baut der FC Wacker Innsbruck seine Tabellenführung weiter aus.

Sieben Runden vor Schluss liegen die Tiroler nun komfortable elf Punkte vor dem ersten Verfolger SV Seekirchen.

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