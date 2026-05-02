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Heute 14:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - SV Austria Salzburg
Die Steirer haben den Aufsteiger aus Salzburg zu Gast. LIVE-Stream:
In der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm Graz II und Austria Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Die Jung-Grazer liegen derzeit auf Rang 14 und damit im Tabellenkeller. In der abgelaufenen Runde verloren die Steirer 1:2 bei der Admira.
Anders der Aufsteiger aus Salzburg, der mit 33 Zählern den Klassenerhalt praktisch geschafft hat und mit Rang neun im Tabellenmittelfeld liegt. Gegen die SV Kapfenberg feierten die Veilchen in der letzten Runde einen 1:0-Heimsieg.