Salzburg: Regionalligist zieht wohl 50 Kilometer in den Norden

Der BSK 1933 ist seit Jahren fixer Bestandteil der Regionalliga West, auch in der kommenden Spielzeit wollen die Pongauer in der neugegründeten Regionalliga Nord mitwirken.

Das Problem: Der Nutzungsvertrag für den Sportplatz wurde von der Stadt mit Saisonende gekündigt und neu ausgeschrieben. Den Zuschlag hat der Skiclub erhalten, der als SC Bischofshofen eine neue Fußballsektion aufbauen will (HIER nachlesen >>>).

Das bedeutet aber nicht automatisch das Ende des Klubs, der BSK hält die Namens- und Drittligarechte und hat sich nach einem alternativen Ort umgeschaut.

Kooperation mit Stadt-Klub

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, hat Klubboss Patrick Reiter diesen auch gefunden. In der Landeshauptstadt gebe es künftig eine Kooperation mit Fortuna Salzburg aus der 2. Klasse Nord B. Als Spielgemeinschaft will man dann auch in der Regionalliga antreten. Beim Verband wurde das Ganze bereits angemeldet, Bischofshofen und das Sportzentrum Nord in Liefering wurden als Standorte genannt.

Gegen die Entscheidung den Nutzungsvertrag mit dem BSK 1933 zu kündigen, hat der Klub rechtliche Schritte eingeleitet.

Eine Übersiedlung in den Norden der Stadt Salzburg könnte vorerst den Regionalligafußball des Klubs sichern, dorthin sind es von Bischofshofen aus mehr als 50 Kilometer.