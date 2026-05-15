Wels als Aufsteiger fast Frühjahresmeister: "Sind sehr zufrieden"

Im Titelshowdown der ADMIRAL 2. Liga hätte auch der FC Hertha Wels seine Finger im Spiel haben können. Der Aufsteiger gastierte beim Zweiten SKN St. Pölten, verlor dort 0:1.

Weil Lustenau aber seine Aufgaben erledigte, hatte der Spielausgang in der NV Arena am Ende keine Auswirkungen auf die Entscheidung in Richtung Lustenau. Lustenau im Freudentaumel: "Wir werden die Bundesliga rocken!" >>>

Ein Blick auf die Tabelle lässt vermuten: Um besonders viel ist es für die Welser nicht mehr gegangen. Den Klassenerhalt haben die Oberösterreicher schon souverän in der Tasche.

Der Kampf um die Jahrestabelle

Dennoch ist die Elf von Christian Heinle durchaus entschlossen aufgetreten. Ein letztes Ziel war nämlich noch möglich: In der Frühjahrstabelle lag der Klub nur einen Punkt hinter Liefering auf Rang zwei.

"Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit der Saison, vor allem im Frühjahr. Die Umstellung vom Amateurbereich in den Profifußball war schon eine große Umstellung im Herbst. Der ganze Verein hat an einem Strang gezogen", freut sich Heinle.

Der Cheftrainer macht klar: "Wenn wir heute gewonnen hätten, wären wir in der Jahrestabelle knapp hinter Liefering gewesen, also Zweiter."

So stehen die Welser mit 20 Punkten aus zwölf Spielen auf Platz drei (Liefering: 24, Lustenau: 22).

Die nächsten Schritte

Lediglich das Ziel Ligaverbleib will Heinle für die kommende Saison nicht ausrufen. "Grundsätzlich hat der Verein schon die Ambition, dass wir kleine Schritte vorwärts machen. Es kommt aber auch auf die Kaderkonstellation nächste Saison an", so der Cheftrainer.

Das Transferfenster werde dann auch eine Challenge für Sportdirektor Rene Swete.

"Als Verein schauen wir, dass wir uns über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Wir müssen schauen, welche großen Schritte wir machen können. Zum Start wird der Klassenerhalt einmal das Ziel sein können", so der Coach des Aufsteigers.

Die Premierensaison in der ADMIRAL 2. Liga ist auf jeden Fall geglückt, zufrieden kann in Wels Bilanz gezogen werden. Am Ende landet die Heinle-Elf mit 33 Punkten auf Rang zehn, hat mit dem Abstiegskampf vor allem im Endspurt wenig zu tun.