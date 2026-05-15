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Eklat um Ex-Salzburg-Coach - Bricht PK nach Betrugsvorwürfe ab

Der FC Southampton hat nach wie vor die Chance auf die Premier League. Gegen einen ehemaligen Salzburger Akademie-Coach gibt es Spionage-Vorwürfe.

Eklat um Ex-Salzburg-Coach - Bricht PK nach Betrugsvorwürfe ab Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Seit November ist Tonda Eckert Cheftrainer beim FC Southampton. Der 33-jährige Deutsche arbeitete 2016/17 als Co-Trainer von Marco Rose in der Akademie des FC Red Bull Salzburg.

Seinen Job macht er äußerst gut, dem jungen Coach winkt nach dem 2:1 über Middlesbrough im Playoff-Halbfinale die Premier League. Lediglich Hull City trennt die "Saints" noch vom Aufstieg.

Eckert bricht PK ab

Nach dem Halbfinale werden auf der Insel aber Betrugsvorwürfe laut. Medienberichten zufolge hat ein Mitarbeiter Southamptons eine Traininsgeinheit von Middlesbrough gefilmt und Fotos von Taktikplänen gemacht.

Entsprechend sah sich Eckert auf einer Pressekonferenz damit konfrontiert. "Sind Sie ein Betrüger?", fragte ein Reporter. Eckert blickte mehrere Sekunden in dessen Richtung, verließ dann den Medientermin wortlos.

Fall landete bei der Liga

Middlesbrough meldete den Vorfall der EFL, diese untersucht das Ganze. "Wir können bestätigen, dass wir während des gesamten Prozesses uneingeschränkt mit der Liga zusammenarbeiten werden", so Southampton in einem Statement.

Vor dem Abbruch der Pressekonferenz meldete sich Eckert aber dazu. "Die Untersuchungen laufen noch. Wir nehmen den Fall sehr ernst. Es fällt mir nicht leicht, mich nicht zu äußern. Das werde ich noch tun, aber aktuell kann ich nicht mehr dazu sagen", meinte der Ex-Salzburg-Akademie-Coach.

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