Austria Klagenfurt: Entscheidung um Hauptsponsor TGI gefallen

Der SK Austria Klagenfurt und TGI Gold setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Das machen die Kärntner in einer Presseaussendung am Montag offiziell. Das Unternehmen rund um den umstrittenen Helmut Kaltenegger bleibt Hauptsponsor der Waidmannsdorfer.

"Die TGI AG und Helmut haben der Austria in schwierigen Zeiten geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Zusammenarbeit nicht nur fortsetzen, sondern gemeinsam weiter ausbauen. Dieses langfristige Bekenntnis ist ein starkes Zeichen für unseren Verein. Gemeinsam wollen wir den Wiederaufstieg schaffen und gleichzeitig nachhaltig in den Frauenfußball und unseren Nachwuchs investieren“, sagt Vize-Präsident Zeljko Karajica.

"Nachhaltiger Erfolg beginnt mit einer starken Basis"

Kaltenegger, der zuletzt wegen Razzien und Ermittlungen gegen sein Unternehmen für Schlagzeilen sorgte, gibt sich ebenfalls zufrieden.

"Wir haben die Austria schon in den vergangenen Jahren unterstützt und dem Verein geholfen. Jetzt wollen wir gemeinsam weiter daran arbeiten, den SK Austria Klagenfurt wieder nach oben zu bringen und nachhaltig zu etablieren. Die TGI AG und ich werden alles daran setzen, dass dieses Ziel so schnell wie möglich erreicht wird. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den gesamten Verein zu stärken – von der Kampfmannschaft über die Frauen bis hin zum Nachwuchs. Denn nachhaltiger Erfolg beginnt mit einer starken Basis."

Austria Klagenfurt spielt nach dem Zwangsabstieg aus der ADMIRAL 2. Liga in der kommenden Saison 2026/27 in der Regionalliga Süd.