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Deni Alar wechselt zum Ostliga-Meister

Neben dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler wechselt ein weiterer Ex-Rapidler zum Meister der vergangenen Saison.

Deni Alar wechselt zum Ostliga-Meister Foto: © GEPA
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Deni Alar wird in der nächsten Saison in der Regionalliga Ost zu sehen sein.

Nach seinem Vertragsende bei Admira Wacker schließt sich der 36-Jährige der SV Gloggnitz an. Neben ihm wird mit Philipp Malicsek ein weiterer ehemaliger Rapid-Kicker für die Niederösterreicher auflaufen, er kommt von der Wiener Viktoria.

Alar hat im Laufe seiner Karriere unter anderem beim SK Rapid und SK Sturm gespielt, 97 Tore in 273 Bundesliga-Spielen erzielt. Im November 2017 feierte der Stürmer sein Länderspiel-Debüt, kann insgesamt zwei Einsätze für Österreich vorweisen.

Seit 2021 spielte der Linksfuß in der ADMIRAL 2. Liga, wurde 2023/24 im Trikot des DSV Leoben sogar Torschützenkönig. Bei der Admira kam Alar in seiner letzten Saison jedoch nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus.

Nun setzt der Stürmer seine Laufbahn beim amtierenden Meister der Regionalliga Ost fort.

Diese ÖFB-Kicker sind seit 1. Juli vereinslos

Xaver Schlager (28)
David Alaba (34)

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