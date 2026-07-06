GAK-Youngster wechselt in die Regionalliga

Abgang beim GAK!

Youngster Tim Paumgartner verlässt die "Rotjacken", kehrt dem Profibereich den Rücken zu und wechselt in die neugegründete Regionalliga Nord. Das geben die Steirer am Montag offiziell bekannt.

Wechsel nach Grödig

Der eigentlich bis Sommer 2027 gültige Vertrag mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler wurde vorzeitig aufgelöst, heißt es. Paumgartner wolle seinen Fokus auf einen neuen beruflichen Weg legen und den Profifußball hinter sich lassen.

Dafür wechselt der Mittelfeldspieler, der aus der Red-Bull-Akademie stammt, wieder in die Heimat und unterschreibt beim SV Grödig. Der ehemalige Bundesligist ist nach dem Meistertitel in der Salzburger Liga nun Teil der Regionalliga Nord.

Einsätze in Bundesliga und LigaZwa

"Ein Topspieler mit riesiger Qualität. Tim wird eine Riesenbereicherung sein. Wir freuen uns, einen Salzburger Spieler aus der Bundesliga zurück in die Heimat zu holen", sagt Grödigs Präsident Christian Schwaiger.

Er kann 55 Zweitligaeinsätze vorweisen, kam beim GAK in der abgelaufenen Saison auf sechs Bundesligaeinsätze.

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