LASK verpflichtet Torwart-Talent aus der Schweiz

Der LASK hat am Montag seinen zweiten Wintertransfer vorgestellt. Damian Corbisiero verstärkt ab sofort das Torhüter-Team der LASK Amateure OÖ.

Der 20-jährige Schweizer kommt vom Schweizer Viertligisten SV Schaffhausen. Der 1,88m große Youngster konnte als Testspieler die Verantwortlichen von sich überzeugen.

"Damian hat unser Torhütertrainerteam in den absolvierten Einheiten überzeugt. Er ist sehr stark am Ball und durch seine Mehrsprachigkeit und positive Art ein positiver Zugewinn für das Teamgefüge", betont Valentin Grubeck, Technischer Direktor des LASK.