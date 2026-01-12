Ex-LASK-Spieler vor Rückkehr nach Belgien

Seit seinem Wechsel zum FSV Mainz 05 ist die Karriere von Hyun-seok Hong ins Stocken geraten.

Nachdem er sich beim deutschen Bundesligisten nicht nachhaltig durchsetzen konnte, wurde er im vergangenen Sommer an den FC Nantes verliehen. Doch die Leihe verlief für beide Seiten enttäuschend, der Südkoreaner brachte es im Herbst gerade einmal auf 284 Spielminuten.

Laut "L'Equipé" zeichnet sich nun ab, dass der offensive Mittelfeldspieler seine Zelte in Frankreich bereits im Winter abbrechen wird. Sein Ex-Klub KAA Gent soll als möglicher Abnehmer bereitstehen, eine erneute Leihe ist im Gespräch.

Vor seinem Engagement in Belgien stand Hong beim LASK unter Vertrag. Für die Linzer absolvierte der Südkoreaner 44 Pflichtspiele, ehe er im Sommer 2022 für 1,5 Millionen Euro zum KAA Gent wechselte.