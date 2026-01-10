NEWS

LASK feiert Testspiel-Erfolg über Young Boys Bern

Die Linzer starten in Belek mit einem Sieg ins neue Jahr. Dabei rotiert Cheftrainer Dietmar Kühbauer kräftig durch.

LASK feiert Testspiel-Erfolg über Young Boys Bern Foto: © GEPA
Der LASK startet mit einem Sieg ins neue Fußballjahr.

Im Trainingslager in Belek (Türkei) setzen sich die Linzer gegen den Schweizer Topklub Young Boys Bern mit 3:0 durch. Gespielt wurden zwei Halbzeiten von jeweils 60 Minuten, die Treffer erzielten Moses Usor (80.), Sasa Kalajdzic (83.) und Sascha Horvath (99.).

LASK-Coach Dietmar Kühbauer wechselte dabei ordentlich durch, alle 23 Feldspieler des formstarken Bundesligisten kamen in der Partie zum Einsatz.

"Sehr guter Test"

"Grundsätzlich war der Test sehr gut für uns, denn Young Boys Bern ist eine sehr gute Mannschaft. Wir haben heute natürlich die Mannschaften durcheinander mischen müssen, aber ich denke, dass es beide Mannschaften gut gemacht haben. Speziell die zweite Mannschaft hat es hervorragend gemacht", resümierte Kühbauer.

Er startet mit seinem Team am 7. Februar gegen die WSG Tirol in die Rückrunde der ADMIRAL Bundesliga, bereits am 30. Jänner steht im ÖFB-Cup-Viertelfinale das Derby mit Blau-Weiß Linz an. Zuvor bestreiten die "Athletiker" noch Testspiele gegen CSKA Sofia, Jagiellonia Bialystok, den SKN St. Pölten sowie SKU Amstetten.

