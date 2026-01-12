Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Ifeanyi Ndukwe wechselt von der Wiener Austria zum FC Liverpool - es ist der vorläufige Höhepunkt einer unglaublichen Entwicklung.

Bei der U17-WM spielte sich der 1,98 Meter große Innenverteidiger ins Rampenlicht und wurde nun mit dem Transfer zu einem Welt-Klub belohnt. Die Hintergründe zum Ndukwe-Transfer >>>

Im Rahmen der FIFA World Cup Trophy Tour, wo der WM-Pokal Halt in Wien machte, äußerte sich U17-Teamchef Hermann Stadler gegenüber LAOLA1 zum Transfer.

"Ich freue mich sehr für den Ify, das hat er sich verdient. Er hat im letzten Jahr einen enormen Schritt nach vorne gemacht, hat bei der WM in jedem Spiel eine Top-Leistung gebracht", so Stadler.

Angebot von Inter

Ndukwe's rasante Entwicklung blieb international nicht unentdeckt: "Auch aufgrund der WM hat er dann dieses Angebot von Liverpool bekommen. Er hatte auch im Vorfeld schon ein Angebot von Inter Mailand, das ist aus welchen Gründen auch immer nicht vollzogen worden", offenbarte der 64-Jährige.

In der laufenden Saison absolvierte der 17-Jährige bisher sieben Spiele für die Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga, sowie ein Spiel in der UEFA Youth League. Ob in der Rückrunde auch Einsätze für die Profis in der ADMIRAL Bundesliga hinzukommen werden, ist noch offen.

Lernen von Dragovic?

Stadler selbst hätte Ndukwe gerne noch ein Jahr bei den "Veilchen" gesehen.

"Ich freue mich sehr, dass er bei einem Top-Klub unterschrieben hat. Ich persönlich finde, dass ihm noch ein Jahr bei der Austria sicher nicht schlecht getan hätte. Da hätte ihn ein erfahrener Spieler wie Dragovic an seine Seite nehmen können und dann vielleicht mit 18 oder 19 ins Ausland zu gehen."

Trotzdem ist sich der U17-Coach sicher, dass Ndukwe eine große Karriere bevorsteht: "Die Garantie dass er durchstartet hat er weder bei der Austria noch bei Liverpool. Da wissen wir in zwei, drei Jahren mehr. Ich traue ihm aber zu, dass er ein großer Innenverteidiger wird."

Hermann Stadler im Video: