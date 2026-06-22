LASK-Talent wechselt zu Ligakonkurrent von Arnautovic in Serbien

Nach nur einer Saison bricht Issa Koné seine Zelte in Linz wieder ab. Der 20-jährige Ivorer wechselt zum serbischen Erstliga-Aufsteiger FK Macva Sabac.

Erst im vergangenen Sommer war der 1,95 Meter große Innenverteidiger aus seiner Heimat nach Österreich gewechselt. Insgesamt absolvierte er sieben Pflichtspiele für die LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte, für die Profimannschaft der Linzer kam er nie zum Einsatz.

In seiner Premierensaison in der Super Liga Srbije kommt es wohl zum Kräftemessen mit ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic. Der 37-jährige Österreicher steht noch bis 2027 bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag. Mit Muhammed Cham ist in der kommenden Saison ein weiterer Österreicher beim serbischen Traditionsverein aktiv.