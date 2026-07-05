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Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen

Der Verteidiger schließt sich einem Klub aus Georgien an.

Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen Foto: © GEPA
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Was sich bereits anbahnte, ist nun fix: Der luxemburgische Nationalspieler Dirk Carlson wird kommende Saison nicht für den SKN St. Pölten auflaufen.

Der Außenverteidiger schließt sich dem georgischen Klub Dinamo Butani an und unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr. Dieser enthält eine Option für ein weiteres Jahr.

Der Vertrag des 28-Jährigen war am 30. Juni ausgelaufen. Schon zuvor ließ SKN-Sportdirektor Christoph Freitag durchklingen, dass er aus finanziellen Gründen wohl nicht zu halten sein wird.

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