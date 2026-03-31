ÖFB-U21-Team zittert sich zu Last-Minute-Sieg gegen Belarus

Österreichs U21-Nationalteam zittert sich im sechsten Spiel der Qualifikation zur EM 2027 zu einem 2:1-Heimsieg gegen Belarus.

Nur wenige Tage nach der Last-Minute-Niederlage in Belgien kontrolliert die Auswahl von Teamchef Peter Perchtold über weite Strecken das Spiel, die belarussischen Gäste werden vorwiegend bei Kontern gefährlich.

Lange legt die ÖFB-Truppe nicht die nötige Effizienz und Präzision an den Tag, bis Nikolaus Wurmbrand in der 62. Spielminute nach Doppelpass mit Bajlicz knapp außerhalb des Strafraums abzieht. Der Schuss des Rapid-Spielers wird abgefälscht und landet im linken Eck.

Unnötiger Ausgleich

Wenig später wird Rot-Weiß-Rot nach vermeintlichem Foul gegen Nikolas Sattlberger ein Elfmeter verwehrt, in weiterer Folge werden teils gute Chancen auf das wohl spielentscheidende 2:0 leichtfertig vergeben.

Das rächt sich in der Schlussphase. Wie schon in Belgien ist es die 88. Spielminute, in der Österreich ein Gegentor kassiert. Jungwirth pariert gegen Sokolovski stark, beim Abstauber von Melnichenko ist der LASK-Goalie jedoch machtlos - 1:1.

Salzburg-Verteidiger schießt ÖFB zum Sieg

Es folgt ein Sturmlauf der ÖFB-Elf, der auch belohnt wird. In der vierten Minute der Nachspielzeit schlägt David Puczka einen Eckball vors Tor, Schuster verlängert und schießt Dubinets ab, von dem die Kugel ins Netz kullert (90.+4).

Mit der letzten Aktion des Spiels lässt U21-Debütant Souleyman Mandey das 3:1 liegen (90.+5).

Punktegleich mit Belgien und Dänemark

Damit halten Belgien, Österreich und Dänemark, das Wales 4:0 abfertigt, bei jeweils zehn Punkten. Das ÖFB-Team hat allerdings ein Spiel mehr als die beiden Konkurrenten absolviert.

Nur die jeweiligen Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Albanien und Serbien. Im Herbst finden die abschließenden Gruppenspiele gegen Dänemark (2. Oktober) und in Wales (6. Oktober) statt.

Die ÖFB-Startelf: Jungwirth; Olivier, Schuster, Schopp, Puczka; Bajlicz, Sattlberger; Wurmbrand (78. Trummer), Markovic (46. Hödl), Adewumi (78. Adewumi); Dursun (46. Kojzek)