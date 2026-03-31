Das ist die ÖFB-Startelf gegen Südkorea
Österreich will auch im zweiten WM-Testspiel reüssieren. Für folgende Startaufstellung hat sich Teamchef Ralf Rangnick entschieden:
Österreich bestreitet am Dienstagabend (20:45 Uhr, LIVE-Ticker und Watchparty) gegen Südkorea das nächste Testspiel vor der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Im Duell mit dem WM-Teilnehmer hat die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick einen Allzeit-Rekord im Visier. Geht das ÖFB-Team erneut nicht als Verlierer vom Platz, wäre man 13 Heimspiele in Folge ungeschlagen und würde eine neue Bestmarke aufstellen. Alle Infos >>>
Rangnick nimmt im Vergleich zum 5:1-Erfolg über Ghana sechs Änderungen vor. Patrick Pentz ersetzt Alexander Schlager im Tor, Konrad Laimer und Philipp Lienhart stehen anstelle von Stefan Posch und Kevin Danso am Feld.
Paul Wanner kommt in seinem zweiten Länderspiel zu seinem Startelf-Debüt, für ihn wird Florian Grillitsch hinaus rotiert. Xaver Schlager spielt statt Nicolas Seiwald. An vorderster Front stürmt Marko Arnautovic statt Michael Gregoritsch.
Die ÖFB-Startelf: Pentz; Laimer, Lienhart, Friedl, Mwene; Wanner, X. Schlager; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Die ÖFB-Ersatzbank: A. Schlager, Lawal, Wiegele, Affengruber, Danso, Posch, Seiwald, Alaba, Grillitsch, Gregoritsch, Kalajdzic, Chukwuemeka, Schmid, Prass, Svoboda
Die Südkorea-Startelf: Seunggyu Kim; Jusung Kim, Minjae Kim, Han-beom Lee; Youngwoo Seol, Jin-gyu Kim, Seung Ho Paik, Tae-seok Lee; Kang-In Lee, Jaesung Lee; Heung-Min Son
Die Südkorea-Ersatzbank: Bum-keun Song, Hyeonwoo Jo, Hyun-Seok Hong, Guesung Cho, Heechan Hwang, Yu-min Cho, Moon-hwan Kim, Jin-seob Park, Ji-sung Eom, Hyeongyu Oh, Hyunjun Yang, Hyeok-kyu Kwon, Tae-hyeon Kim, Jun-ho Bae