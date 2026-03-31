Türkischer Trainer betroffen: Medizinischer Notfall bei U21-Spiel

In Osijek kommt es am Dienstag zu einem unschönen Zwischenfall.

Während des U21-EM-Qualifikationsspiels zwischen Kroatien und der Türkei rutscht der türkische U21-Teamchef Egemen Korkmaz am Spielfeldrand aus und schlägt mit dem Kopf auf dem Boden auf. Daraufhin verliert er das Bewusstsein, wie der türkische Verband mitteilt.

Der Zwischenfall ereignet sich in der 35. Minute. Nachdem der türkische Spieler Tiknaz Gelb-Rot gesehen hat, echauffiert sich Korkmaz über den Schiedsrichter. Als er seine Jacke auszieht, rutscht der Ex-Profi wohl aus.

Kurz darauf unterbricht der Unparteiische das Spiel. Ein Krankenwagen fährt sogar aufs Feld und bringt den U21-Trainer der Türkei ins Krankenhaus. Das Match ist nach wie vor unterbrochen.

Entwarnung vom Verband

Der türkische Verband teilt außerdem mit, dass sich Korkmaz durch den Sturz eine Schwellung am Kopf zugezogen hat. Beim Transport ins Krankenhaus war Korkmaz laut der Mitteilung bereits bei Bewusstsein.