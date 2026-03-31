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Testspiel heute: Österreich - Südkorea

Nach dem furiosen Sieg des ÖFB-Teams gegen Ghana wartet nun Südkorea. LIVE-Infos:

Testspiel heute: Österreich - Südkorea Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zweites Testspiel im WM-Jahr für Österreichs Fußball-Nationalteam. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion geht es heute gegen Südkorea (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE Watchparty).

Das ÖFB-Team besiegte vergangenen Freitag Ghana mit 5:1. Vor allem die zwei Debütanten Paul Wanner (Bild) und Carney Chukwuemeka überzeugten.

Südkorea testete zuletzt gegen die Elfenbeinküste und verlor dabei deutlich mit 0:4. Der wohl bekannteste Spieler der Asien-Auswahl ist Min-Jae Kim vom FC Bayern München.

Österreich - Südkorea im LIVE-Ticker:

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