Zweites Testspiel im WM-Jahr für Österreichs Fußball-Nationalteam. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion geht es heute gegen Südkorea (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE Watchparty).

Das ÖFB-Team besiegte vergangenen Freitag Ghana mit 5:1. Vor allem die zwei Debütanten Paul Wanner (Bild) und Carney Chukwuemeka überzeugten.

Südkorea testete zuletzt gegen die Elfenbeinküste und verlor dabei deutlich mit 0:4. Der wohl bekannteste Spieler der Asien-Auswahl ist Min-Jae Kim vom FC Bayern München.

Österreich - Südkorea im LIVE-Ticker: