Bestätigt: Herzog fungiert bei WM als ORF-Experte

Fußball-Legende Andreas Herzog wird bei der WM im Sommer als ORF-Experte tätig sein.

Der 103-fache Teamspieler, der selbst in den USA gespielt hat und später US-Teamchefassistent war, soll die Spiele des Nationalteams an Ort und Stelle an der Seite von Rainer Pariasek analysieren.

Auch Herbert Prohaska werde, wie bereits bekannt, Teil des Expertenteams bleiben. Das gibt der ORF am Rande des Testspiels Österreich gegen Südkorea (LIVE-Ticker und Watchparty) bekannt.

Letzter WM-Torschütze Österreichs

"Wir freuen uns sehr, dass Andi Herzog - die Zehe der Nation in der WM-Quali 1997 - uns für die Fußball-WM als Kommentator zur Verfügung steht, die ganze Zeit in den USA sein wird und von dort die Spiele begleiten wird. Danke auch an Sky, dass sie das möglich gemacht haben", erklärte die interimistische ORF-Chefin Ingrid Thurnher.

"Meine einzige Bedingung war, dass ich die Zehe nicht herzeigen muss", scherzte Herzog, der bis dato letzte österreichische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft (1998) im Ernst Happel Stadion.

Der 57-Jährige ist seit vielen Jahren für den Pay-TV-Sender Sky tätig.