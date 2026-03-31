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Spätes Remis gegen Deutschland bringt ÖFB-U18 den Gruppensieg
Nach zwei Siegen zum Auftakt wird gegen den großen Nachbarn der Gruppensieg in der 1. Quali-Runde zur EM 2027 erst in der Schlussphase fixiert.
Österreichs U18-Nationalteam feiert beim Heim-Turnier der ersten Qualifikationsrunde zur U19-Europameisterschaft 2027 in Tschechien den Gruppensieg.
Die Auswahl von Teamchef Oliver Lederer holt nach zwei Erfolgen zum Auftakt über Bosnien und Israel im letzten Spiel gegen Deutschland ein spätes 2:2.
In Wiener Neustadt trifft Savic per Kopf zur österreichischen Führung (33.). Die Freude hält allerdings nicht lange. Masching foult Is im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelt Staff gegen Scharner (37./E).
Später Ausgleich
Kurz nach der Pause dreht die DFB-Elf das Spiel, Theuer befördert die Kugel ins Netz (52.).
Die Lederer-Truppe versucht alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch Deutschland zeigt sich in der Offensive konkreter. Scharner pariert in der 73. Spielminute gegen Staff, im direkten Gegenzug schießt Ekereokosu am Tor vorbei (74.).
In der Schlussphase darf das ÖFB-Team doch noch jubeln, der eingewechselte Jozepovic besorgt kurz vor Beginn der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich (90.).
ÖFB-Startelf: Scharner - Masching, Ndukwe (K), Savic, Feldinger - Hofmann (83. Glitia), Morgenstern (58. Weinhandl), Matosevic (72. Werner) - Ekereokosu, Delic (58. Krapf), Deshishku (72. Jozepovic)
Gruppensieg vor Israel und Deutschland
Österreich schließt die Gruppe A4 als Erster mit sieben Punkten ab, Israel und Deutschland (jeweils 4 Punkte) belegen die Ränge zwei und drei. Bosnien wird mit einem Zähler Letzter.
Im Herbst wartet auf das U18-Nationalteam die zweite Qualifikationsrunde im neuen Nations-League-Modus.