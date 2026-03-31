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ÖFB-U19 verspielt mit Niederlage gegen Deutschland EM-Teilnahme

Der Mannschaft von Martin Scherb hätte im abschließenden Quali-Spiel gegen Deutschland bereits ein Unentschieden gereicht.

ÖFB-U19 verspielt mit Niederlage gegen Deutschland EM-Teilnahme Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-U19-Nationalteam verpasst die Teilnahme an der U19-Europameisterschaft 2026 in Wales.

Am letzten Eliterunde-Gruppenspieltag hätte der Auswahl von ÖFB-U19-Teamchef Martin Scherb bereits ein Unentschieden gegen Gastgeber Deutschland gereicht, stattdessen verliert Österreich die Partie am Dienstag mit 2:3.

Österreich liegt in Frankfurt kurz vor der Pause bereits mit 0:3 zurück. HSV-Stürmer Otto Stange (15., 33.) und Francis Onyeka vom VfL Bochum (44.) lassen Deutschland jubeln.

Die ÖFB-Auswahl verschafft sich mit dem Anschlusstreffer von Rapid-Talent Ensar Music in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte noch etwas Hoffnung (45.+1).

Djordjevic-Tor kommt zu spät

In der zweiten Halbzeit gelingt es der ÖFB-U19 allerdings nicht, konstant Druck zu erzeugen. Stattdessen hat man Glück, dass ein Stangenschuss Deutschlands in der 62. Minute nicht den Weg ins Tor findet. Zudem verhindert ÖFB-Schlussmann Christian Zawieschitzky Schlimmeres.

Erst in der Nachspielzeit macht's der eingewechselte Admira-Stürmer Aleksandar Djordjevic nochmal kurz spannend, nachdem er eine Hereingabe von Romeo Mörth über die Linie drückt (90.+4). Der nötige Ausgleich bleibt aber aus.

Österreich schließt die Eliterunde-Gruppe mit vier Punkten als Tabellenzweiter ab. Deutschland (7 Pkt.) qualifiziert sich als Gruppensieger für die U19-EM 2026.

ÖFB-Startelf: Zawieschitzky; Roka, Dalpiaz, Zabransky (77. Zinner), Sorg; Maybach (77. Mörth); Fidjeu-Tazemeta, Music, Spalt, Adejenughure; Hämmerle (85. Djordjevic)

Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

Franjo Ivanovic
Leon Grgic

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