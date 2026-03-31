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Schade! ÖFB-U17 verpasst EM und WM

Im letzten Qualispiel verliert die Mannschaft von Franz Ponsweiser klar gegen Dänemark.

Schade! ÖFB-U17 verpasst EM und WM Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auf das WM-Märchen 2025 folgt in diesem Jahr leider kein großes Turnier für die U17-Auswahl des ÖFB.

Im letzten Qualispiel für die UEFA U17 EURO 2026 unterliegt Österreich den Gastgebern aus Dänemark mit 2:6.

Die Dänen sorgen schon zur Pause für glasklare Verhältnisse und liegen nach 43 Minuten 4:0 vorne. Zehn Minuten nach Wiederbeginn folgt das 5:0. Jan Karner und Joseph Andy Mbock (beide Liefering) treffen für den ÖFB.

ÖFB-Aufstellung: Hupfauf - Goiginger, Karner (K), Kurbegovic, Nguyen (76. Mitterbauer) - Mijatovic (46. Mbock), N. Ebner, Aleksic, Berger (61. Maric) - F. Ebner (46. Peinhart), Jerabek (76. Selimovic)

Auch keine WM-Teilnahme

Somit verpasst Österreich nicht nur die Europameisterschaft. Ein Jahr nach dem Finaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Katar muss das ÖFB-U17-Team auch bei der WM zusehen.

Für eine WM-Teilnahme hätte man zumindest unter den vier besten Gruppenzweiten der EM-Quali sein müssen. Österreich beendete die Gruppe A4 allerdings auf Rang drei. Für eine EM-Teilnahme hätte man die Gruppe gewinnen müssen.

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