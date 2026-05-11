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ÖFB-Abgang steht in Bosniens WM-Kader - Sturm-Kicker fehlen

Kein einziger Spieler des SK Sturm steht im Bosnien-Kader. Ein Salzburg-Star, ein gebürtiger Zeller und ein ÖFB-Abgang sind dafür mit an Bord.

ÖFB-Abgang steht in Bosniens WM-Kader - Sturm-Kicker fehlen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Schlechte Nachrichten für die bosnische Fraktion des SK Sturm Graz!

Jusuf Gazibegovic, Emir Karic und Arjan Malic schaffen es allesamt nicht in den WM-Kader der Bosnier. Alle drei Spieler stehen aber zumindest auf Abruf.

Mit an Bord sind dafür der gebürtige Zeller Amar Dedic (Benfica Lissabon), der gebürtige Klosterneuburger Osman Hadzikic (Slaven Belupo) und Salzburg-Star Kerim Alajbegovic.

Auch nominiert ist Ermin Mahmic (Slovan Liberec). Der 21-jährige Welser lief im März noch für die U21 Österreichs auf, wechselte danach den Verband.

Sassuolo-Innenverteidiger Tarik Muharemovic, der einst in Kärnten bei Austria Kärnten, Austria Klagenfurt und dem WAC ausgebildet wurde, steht ebenfalls im Kader. Genauso wie Ex-Austria-Stürmer Haris Tabakovic.

Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

Franjo Ivanovic
Leon Grgic

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