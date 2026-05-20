17-Jähriger dabei! ÖFB-U21 nominiert Trainingslehrgang

U21-Teamchef Peter Perchtold hat seinen Kader für den bevorstehenden Trainingslehrgang (30. Mai bis 6. Juni) nominiert.

In Bad Tatzmannsdorf bereiten sich die Youngsters auf die EM-Qualispiele im Oktober gegen Dänemark und Wales vor.

Das 29-köpfige Aufgebot hat durchaus junge Gesichter. Spielberechtigt sind Spieler bis zum Jahrgang 2004. Erstmals mit an Bord ist aber auch der erst 17-jährige Luca Weinhandl vom SK Sturm Graz (Jahrgang: 2009), der zuletzt Interesse bei Topklubs aus Spanien und Italien weckte >>>

Sieben Debütanten

Mit Bastian Maierhofer, Phillip Verhounig (beide JG 2006), Philipp Maybach, Thierry Fidjeu-Tazemeta, Valentin Zabransky (alle JG 2007), Ifeanyi Ndukwe (JG 2008) gibt es weitere sechs Debütanten.

"Wir haben einen Kader zusammengestellt, der eine gute Mischung aus bewährten Spielern unseres Stamms und hoffnungsvollen Talenten darstellt. Unsere gemeinsame Zeit ist kostbar und begrenzt. Dennoch haben wir im engen Austausch mit den Spielern individuelle Situationen berücksichtigt und offen über Themen wie mögliche Veränderungen, körperliche Beschwerden oder das allgemeine Energielevel gesprochen", kommentiert Perchtold seine Auswahl.

Die Spieler können sich für den Lehrgang im Oktober empfehlen.

Der U21-Kader im Detail:

Tor: Matteo BIGNETTI (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), Juri KIRCHMAYR (FAC Wien; 0/0), Christian ZAWIESCHITZKY (FC Red Bull Salzburg; 1/0)

Abwehr: Bastian MAIERHOFER (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0), Filip MILOJEVIC (SCR Altach; 0/0), Ifeanyi NDUKWE (FK Austria Wien; 0/0), Christopher OLIVIER (VfB Stuttgart/GER; 2/0), Luca PAZOUREK (TSV Egger Glas Hartberg; 7/0), David PUCZKA (Juventus FC/ITA; 9/2), Matteo SCHABLAS (FK Austria Wien; 0/0), Jakob SCHÖLLER (SK Rapid; 2/0), Konstantin SCHOPP (TSV Egger Glas Hartberg; 5/0), Valentin ZABRANSKY (FC Liefering; 0/0)

Mittelfeld: Oluwaseun ADEWUMI (Cercle Brügge/BEL; 12/0), Nicolas BAJLICZ (SV Oberbank Ried; 6/0), Jacob Peter HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 5/0), Dijon KAMERI (KS Cracovia/POL; 11/2), Souleyman MANDEY (West Bromwich Albion/ENG; 1/0), Vasilije MARKOVIC (FK Austria Wien; 1/0), Philipp MAYBACH (FK Austria Wien; 0/0), Florian MICHELER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 7/0), Sanel SALJIC (FK Austria Wien; 1/0), Nikolas SATTLBERGER (KRC Genk/BEL; 20/0), Luca WEINHANDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0)

Angriff: Belmin BEGANOVIC (SK Puntigamer Sturm Graz; 4/0), Thierry FIDJEU-TAZEMETA (Borussia Dortmund/GER; 0/0), Erik KOJZEK (RZ Pellets WAC; 5/1), Philip VERHOUNIG (FC Liefering; 0/0), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1)

Auf Abruf: Joris Boguo (SV Oberbank Ried), Jakob Brandtner (FC Liefering), Magnus Dalpiaz (AC Milan/ITA), Hasan Deshishku (FK Austria Wien), Yanis Eisschill (SKU Ertl Glas Amstetten), Tare Ekereokosu (SK Rapid), Salko Hamzic (FC Red Bull Salzburg), Luka Izderic (FK Radnicki Nis/SRB), Damjan Kovacevic (TSV Egger Glas Hartberg), Ensar Music (SK Rapid), Simon Nesler-Täubl (SV Austria Salzburg), Jakob Pokorny (FC Liefering), Yanik Spalt (VfB Stuttgart/GER), Lorenz Szladits (SK Rapid), Valentin Toifl (FK Austria Wien)