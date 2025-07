Ein Zwei-Meter-Morgenstern für Rangnick?

Viele heimische Akademien, der ein oder andere internationale Verein - und der FC Lendorf.

Wenn man sich die Klubs jener Spieler, die ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für seinen neuen Perspektivlehrgang nominiert hat, ansieht, stößt man schnell auf einen Namen, der wohl selbst den hartgesottensten Fans des österreichischen Fußballs kaum etwas sagt.

Mit Luca Morgenstern hat Rangnick einen Spieler aus der Kärntner Liga für den Lehrgang in Lindabrunn eingeladen und damit für einen kleine Überraschung gesorgt. Anders als alle anderen nominierten Spieler war der 17-Jährige nie in einer Akademie und kickte bis vor Kurzem in der vierthöchsten österreichischen Spielklasse.

"Wir waren selbst überrascht", sagt Papa und gleichzeitig Trainer Christoph Morgenstern, Cousin von Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, gegenüber der "Krone".

Probetraining bei Sturm

Lang wird Sohnemann Luca Morgenstern aber nicht mehr unter den Fittichen des Lendorf-Coaches sein. Aufsteiger Ried habe bereits im Winter Interesse bekundet und tut dies auch jetzt, aktuell spielt Morgenstern aber bei der zweiten Mannschaft des SK Sturm auf Probe. Noch in dieser Woche soll entschieden werden, ob es für ein fixes Engagement reicht.

Morgenstern ist im defensiven Mittelfeld zuhause und bringt laut "transfermarkt.at" ein Gardemaß von 1,99 Meter mit.