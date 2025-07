Das ist der Kader für den ÖFB-Perspektivlehrgang 2025

Von 27. bis 30. Juli findet zum viertem Mal der von Ralf Rangnick ins Leben gerufene ÖFB-Perspektivlehrgang statt.

Der ÖFB-Teamchef wird 29 einberufenen ÖFB-Talenten in der Sportschule Lindabrunn genau auf die Beine schauen.

Mit dabei selbstverständlich auch U21-Teamchef Peter Perchtold, der die Organisation des Lehrgangs übernommen hat, Rangnicks Co-Trainer Lars Kornetka und Stefan Oesen, ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl, Head of Goalkeeping Günter Kreissl sowie alle weiteren ÖFB-Teamchefs.

"Es freut mich und ist mir ein besonderes Anliegen, dass sich der Perspektivlehrgang etabliert hat", sagt ÖFB-Teamchef Rangnick in einer ÖFB-Aussendung. "In den vergangenen Jahren haben einige Spieler diese Bühne genutzt, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Wie schon in den vergangenen Jahren wollen wir den größten Talenten des Landes einen Eindruck davon vermitteln, was wir im Nationalteam von den Spielern erwarten, wie wir trainieren und letztlich spielen wollen. Darüber hinaus ist der intensive Austausch mit den Teamchefkollegen ein wichtiger Faktor dieser Tage in Lindabrunn."

"Wer hier dabei ist, kann eines Tages unser Nationalteam prägen"

U21-Teamchef Perchtold ergänzt: "Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, einen qualitativ hochwertigen und spannenden Kader zusammenzustellen. Gerade bei den ältesten Jahrgängen haben wir bewusst einige Ausnahmespieler nicht nominiert, da sie bereits in ihren Profiteams um Startplätze kämpfen und dem ÖFB ohnehin bestens bekannt sind."

Prödl, seit einigen Monaten Leiter der Nachwuchs-Nationalteams, freut sich über die Chance für die jungen ÖFB-Talente: "Mit dem Perspektivspielerlehrgang setzen wir zum wiederholten Male ein starkes Zeichen für die Zukunft unseres Fußballs. Es ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, die vielversprechendsten Spieler unterschiedlicher Altersklassen gezielt weiterzuentwickeln – und das auf höchstem Niveau."

Prödl weiter: "Besonders wichtig ist uns dabei die enge Zusammenarbeit aller Nachwuchs-Teamchefs sowie und vor allem der Trainer des A-Teams. Dieser gemeinsame Lehrgang ermöglicht einen intensiven, teamübergreifenden Austausch und schafft eine Basis für eine durchgängige Ausbildungsphilosophie – vom Jugendbereich bis hin zum Nationalteam."

"Wir wollen nicht nur das fußballerische Potenzial dieser Talente weiter schärfen, sondern ihnen auch aufzeigen, was es braucht, um den Sprung an die Spitze zu schaffen – sportlich, charakterlich und im Umgang mit der Verantwortung, die das Nationaltrikot mit sich bringt. Wir sind überzeugt: Wer hier dabei ist, kann eines Tages unser Nationalteam prägen", so Prödl.

Der Kader des Perspektivlehrgangs 2025

Tor: Teo HUPFAUF (Red Bull Fußballakademie; JG 2010), Nico KNEZEVIC (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2009), Paul SCHARNER (Fußballakademie St. Pölten NÖ; JG 2008), Fabian SCHILLINGER (LASK; JG 2007)

Abwehr: Magnus DALPIAZ (FC Bayern München/GER; JG 2007), Andreas EKHATOR (Red Bull Fußballakademie; JG 2010), Jan KARNER (Red Bull Fußballakademie; JG 2009), Ifeanyi NDUKWE (FK Austria Wien; JG 2008), Jakob POKORNY (Red Bull Fußballakademie; JG 2008), Lukas POSCH (SK Rapid; JG 2009), Erik STEHRER (SK Rapid; JG 2007), Marius TEUFEL (AKA LASK Juniors OÖ; JG 2010), Silvio ZINNER (SC Braga/POR; JG 2007)

Mittelfeld: Filip ALEKSIC (Red Bull Fußballakademie; JG 2009), Sinan FEDERMAIR (SK Rapid; JG 2010), Edin JAKUPI (SK Rapid, JG 2009), Matteo MARIC (Red Bull Fußballakademie; JG 2010), Vasilije MARKOVIC (FK Austria Wien; JG 2008), Philipp MAYBACH (FK Austria Wien; JG 2007), Luca MORGENSTERN (FC Lendorf; JG 2008), Johannes MOSER (Red Bull Fußballakademie; JG 2008), Luca WEINHANDL (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2009)

Angriff: Konstantin ALEKSA (FK Austria Wien; JG 2007), Hasan DESHISHKU (FK Austria Wien; JG 2008), Dominik DOBIS (FC Liefering; JG 2009), Fabio EBNER (AKA Vorarlberg; JG 2009), Michael HABISOHN (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2010), Mauro HÄMMERLE (FC Augsburg/GER; JG 2007), Adrian RIEGEL (TSG 1899 Hoffenheim/GER; JG 2007)

Auf Abruf:

Felix Gort (AKA Vorarlberg), Nicolas Jozepovic (Red Bull Fußballakademie), Matteo Kitz (SK Austria Klagenfurt), Marek Kolodziejczyk (Fußballakademie St. Pölten NÖ), Marcel Kurz (SKN St. Pölten), Daniel Mahiya (SK Rapid), Joseph Mbock (Red Bull Fußballakademie), Felix Neuhäuser (Red Bull Fußballakademie), Kenny Nzogang (SK Rapid), Richmond Osayantin (SK Puntigamer Sturm Graz), Jonas Peinhart (SK Puntigamer Sturm Graz), Daniel Posch (1. FSV Mainz 05/GER), Edvin Rahmani (SK Rapid), Bernhard Swozil (Red Bull Fußballakademie)

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich