Rangnick sichtet die zukünftigen ÖFB-Stars!

Die fünfte Auflage des von Ralf Rangnick angeführten Perspektivspielerlehrgangs für österreichische Fußballtalente wird im ÖFB-Campus in Wien-Aspern stattfinden. Von 26. bis 29. Juli trainieren Spieler der Jahrgänge 2008 bis 2011 unter dem ÖFB-Teamchef und seinem Betreuerstab.

Die Organisation des Lehrgangs hat U21-Teamchef Peter Perchtold übernommen. 31 Feldspieler und vier Torhüter wurden heuer nominiert, die Trainingseinheiten sind öffentlich.

"Der Perspektivspielerlehrgang hat für meine Trainerkollegen und mich einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen den größten Talenten des Landes vermitteln, wie wir im Nationalteam Fußball spielen und welche Schwerpunkte wir im Training setzen, um sie möglichst effizient an unsere Spielweise heranzuführen", meinte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung.

Kader des Perspektivlehrgangs 2026

Tor: Teo HUPFAUF (FC Red Bull Salzburg; JG 2010), Elias KNAB (FC Liefering; JG 2009), Matthias NEMETSCHEK (AKA FK Austria Wien, JG 2010), Daniel POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; JG 2008)

Abwehr: Tobias GÖSSLER (AKA STMK-Sturm Graz; JG 2011), Alessandro GOIGINGER (SV Oberbank Ried; JG 2009), Jan KARNER (Red Bull Fußball Akademie; JG 2009), Daniel MANZANO-TEAPE (AKA FK Austria Wien; JG 2011), Nico MASCHING (FC Liefering; JG 2008), Caua RIRSCH DA COSTA (Esporte Clube Maia Noite/BRA; JG 2010), Sergej SAVIC (Admira Wacker; JG 2008), Felix SCHERTLER (1. FC Heidenheim/GER; JG 2010), Andrej STOJANOVIC (Red Bull Fußball Akademie; JG 2010), Bernhard SWOZIL (Red Bull Fußball Akademie; JG 2009)

Mittelfeld: Filip ALEKSIC (FC Liefering; JG 2009), Hasan DESHISHKU (FK Austria Wien; JG 2008), Jakob GAUGLHOFER (Red Bull Fußball Akademie; JG 2010), Felix GORT (VfB Stuttgart/GER; JG 2010), Loris HUSIC (TSV 1860 München/GER; JG 2008), Bruno JERABEK (FK Austria Wien; JG 2009), Riad KADRIJA (Admira Wacker; JG 2008), Paul KRAPF (LASK; JG 2008), Paul LEITNER (Red Bull Fußball Akademie; JG 2011), Matteo MARIC (FC Bayern München/GER; JG 2010), Luca MORGENSTERN (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2008), Jonas MOSER (AKA St. Pölten NÖ; JG 2011), Stefan PETROVIC (AKA SK Rapid; JG 2009), Amar SELIMOVIC (FC Augsburg/GER; JG 2009), Leonit ZEQIRI (SV Oberbank Ried; JG 2008)

Angriff: Felix BAUMGARTNER (GAK 1902; JG 2009), Fabio EBNER (FC Augsburg/GER; JG 2009), Matthias HARTL (LASK Akademie OÖ; JG 2010), Nicolas JOZEPOVIC (SK Rapid; JG 2008), Amar MUJKANOVIC (AKA FK Austria Wien; JG 2011), Louai SALEH (AKA Vorarlberg; JG 2011)