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Testspiel im LIVE-Stream: LASK - FC Ingolstadt
Im Rahmen des Trainingslagers in Herzogenaurach treffen die Linzer auf den deutschen Drittligisten. Im Live-Stream:
Vierter Test für den LASK im Sommer 2026!
Im Rahmen der Sommervorbereitung auf die Saison 2026/27 treffen die Linzer auf den FC Ingolstadt (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Nach zwei klaren Siegen über Bad Schallerbach und Wels folgte zuletzt gegen Dynamo Kiew eine 0:2-Niederlage.
Am 31. Juli eröffnen die Linzer gegen den GAK die neue Bundesliga-Saison.