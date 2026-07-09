Testspiel im LIVE-Stream: LASK - FC Ingolstadt

Vierter Test für den LASK im Sommer 2026!

Im Rahmen der Sommervorbereitung auf die Saison 2026/27 treffen die Linzer auf den FC Ingolstadt (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Nach zwei klaren Siegen über Bad Schallerbach und Wels folgte zuletzt gegen Dynamo Kiew eine 0:2-Niederlage.

Am 31. Juli eröffnen die Linzer gegen den GAK die neue Bundesliga-Saison.

Testspiel LASK - FC Ingolstadt im LIVE-Stream: