NEWS

Testspiel im LIVE-Stream: LASK - FC Ingolstadt

Im Rahmen des Trainingslagers in Herzogenaurach treffen die Linzer auf den deutschen Drittligisten. Im Live-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vierter Test für den LASK im Sommer 2026!

Im Rahmen der Sommervorbereitung auf die Saison 2026/27 treffen die Linzer auf den FC Ingolstadt (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Nach zwei klaren Siegen über Bad Schallerbach und Wels folgte zuletzt gegen Dynamo Kiew eine 0:2-Niederlage.

Am 31. Juli eröffnen die Linzer gegen den GAK die neue Bundesliga-Saison.

Testspiel LASK - FC Ingolstadt im LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

GAK: Noch zwei "Neuzugänge"? WM-Starter könnte noch gehen

GAK: Noch zwei "Neuzugänge"? WM-Starter könnte noch gehen

Bundesliga
6
Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab

Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab

Bundesliga
8
Verletzt ausgetauscht: Aufatmen bei Austria-Neuzugang

Verletzt ausgetauscht: Aufatmen bei Austria-Neuzugang

Bundesliga
5
Über 10 Millionen Euro! WAC im Jahr 2026 im Geldregen

Über 10 Millionen Euro! WAC im Jahr 2026 im Geldregen

Bundesliga
5
Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Bleibt Daghim doch in Salzburg?

Bundesliga
7
Er könnte Rapids nächster Top-Transfer werden

Er könnte Rapids nächster Top-Transfer werden

Bundesliga
46
Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Bundesliga
19

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK FC Ingolstadt