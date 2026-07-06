WM-Aus: Rangnick gibt Statement ab

Rund vier Tage ist es nun her, dass sich Österreich von der Fußball-WM 2026 verabschieden musste.

Am vergangenen Donnerstag hatte das ÖFB-Team im Sechzehntelfinalduell mit Spanien eine 0:3-Niederlage erlitten. Trotz der klar verteilten Favoritenrolle ist die Enttäuschung über das Turnier-Aus nach wie vor groß.

Am Montagabend meldet sich nun auch Teamchef Ralf Rangnick (68) via "Instagram" mit einem Statement zu Wort.

Dankbarkeit, Positivität und Optimismus

Der Deutsche eröffnet seine Message mit Dankesworten: "Nach ein paar Tagen Abstand möchte ich einfach noch einmal Danke sagen. Bei meiner Mannschaft, bei meinem gesamten Trainer- und Betreuerstab, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um das Team und natürlich bei allen Fans. Bei denen, die den weiten Weg auf sich genommen haben, genauso wie bei allen, die uns von zu Hause aus unterstützt haben. Das ist alles andere als selbstverständlich."

Insgesamt zieht der "Fußball-Professor" ein positives Resümee:

"Die letzten Wochen haben mir einfach eine große Freude gemacht. Das Engagement, der Zusammenhalt und die Art und Weise waren außergewöhnlich. Wir mussten einige Hindernisse überwinden. Umso mehr hat mich beeindruckt, wie jeder Einzelne seinen Beitrag geleistet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, noch länger dabei zu sein. Trotzdem glaube ich, dass wir Österreich bei dieser Weltmeisterschaft gut vertreten haben."

Der Blick werde nun jedoch in Richtung Zukunft gerichtet: "Jetzt freue ich mich darauf, mit den Jungs im September den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass in dieser Mannschaft noch viel Potenzial steckt und wir gemeinsam noch einiges erreichen können."

Rangnicks Instagram-Beitrag: