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"Ein Franzose...": Senatorin aus Paraguay legt gegen Mbappe nach

Celeste Amarilla del Boccia kann es einfach nicht lassen. Nach ihrer rassistischen Beleidigung vor einigen Tagen schießt die Senatorin erneut gegen den Superstar.

"Ein Franzose...": Senatorin aus Paraguay legt gegen Mbappe nach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kylian Mbappe muss sich von Celeste Amarilla del Boccia erneut üble Beleidigungen gefallen lassen.

Die Senatorin aus Paraguay hatte sich bereits nach dem Achtelfinal-Spiel am Samstag rassistisch gegenüber dem französischen Siegtorschützen geäußert.

"Statt Muttermilch hat er Kokosnüsse ausgesaugt, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen", schrieb Amarilla unter anderem auf der Plattform "X". Die Reaktion des Superstars folgte prompt - hier nachlesen >>>

"Sohn einer H***"

Der Frust über das WM-Aus Paraguays dürfte bei der Senatorin weiterhin tief sitzen.

Bei einer Plenarsitzung legte Amarilla nach: "Als Orlando Gill vor der ganzen Welt auflief und Mbappe demütig die Hand reichte, weigerte sich dieser Sohn einer H***, sie zu schütteln, und schrie ihn an. Das ist nicht Französisch, ein Franzose hätte so etwas nie getan."

Ermittlungen eingeleitet

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari sowie Staatschef Emmanuel Macron hatten sich bereits nach den ersten Äußerungen hinter Mbappe gestellt und diese als "abscheulich" und "unwürdig" bezeichnet.

Frankreichs Fußballverband kündigte an, juristisch gegen Amarilla vorgehen zu wollen. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat daraufhin nach einer Anzeige Ermittlungen wegen öffentlicher Beleidigung auf rassistischer Grundlage eingeleitet.

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