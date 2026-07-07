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Schade! ÖFB-U19-Frauen verpassen gegen Deutschland das EM-Finale
Die Auswahl von Teamchef Markus Hackl kämpft aufopferungsvoll für den großen Traum, muss sich Deutschland in der Verlängerung aber geschlagen geben.
Österreichs U19-Frauen-Nationalteam verpasst bei der Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina den Einzug ins Finale.
Die Auswahl von Teamchef Markus Hackl muss sich Deutschland im Halbfinale mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben.
Die Auftritte in Bosnien waren dennoch historisch: Noch nie hatte es ein Frauen-Nachwuchsteam in ein Semifinale geschafft.
Deutschland mit bester Chance vor der Pause
Im Duell der Lieblingsnachbarn kann zunächst kein Team für ernsthafte Torgefahr sorgen, das Spiel findet vornehmlich im Mittelfeld statt. Die rot-weiß-rote Defensive steht kompakt, überlässt Deutschland den Ball.
In der 33. Spielminute findet die DFB-Elf die bislang beste Torchance vor, ein Abschluss von Portella aus dem Rückraum rauscht über die Querlatte (33.). Kurz darauf muss ÖFB-Kapitänin Illinger verletzt vom Spielfeld (40.).
Latte rettet Österreich
Von Österreich ist auch im zweiten Spielabschnitt offensiv kaum etwas zu sehen, Deutschland baut zunehmend mehr Druck auf.
Kurz vor Schluss zieht Memminger aus 25 Metern ansatzlos ab, die Latte rettet die ÖFB-Auswahl vor dem späten Rückstand (88.).
Auf der Gegenseite versucht es Lueger ebenfalls aus der Distanz, ihr Schuss landet im Außennetz (89.).
Goldtor nach einem Eckball
Torlos geht es in die Verlängerung, dort schießt Memminger die Kugel aus guter Position über das Tor (104.).
Kurz darauf ist es schließlich soweit: Nach einem Eckball wird Tessa Zimmermann an der zweiten Stange sträflich allein gelassen, die DFB-Stürmerin köpft mühelos ins kurze Eck ein (109.).
Für eine große Schlussoffensive reicht die Kraft nicht aus, Österreich schafft nicht den Sprung ins Endspiel. Dort trifft Deutschland am Freitag auf Spanien, das Schweden 3:0 bezwingen konnte.