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Verletzt ausgetauscht: Aufatmen bei Austria-Neuzugang

Julian Hettwer musste beim Testspiel gegen Dunajska Streda früh vom Feld. So geht es dem neuen Stürmer:

Verletzt ausgetauscht: Aufatmen bei Austria-Neuzugang Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria muss aller Voraussicht nach nicht länger auf Julian Hettwer verzichten.

Der Neuzugang musste beim Testspiel am Mittwoch gegen DAC Dunajska Streda (1:1) bereits nach zehn Spielminuten verletzt ausgewechselt werden. Gestützt von zwei Mitarbeitern, verließ der deutsche Stürmer mit einer Knieblessur das Feld.

Am Donnerstag herrscht kollektives Aufatmen: Der 23-Jährige dürfte nicht schwerer verletzt sein und könnte bereits am Freitag wieder ins Training einsteigen. Das berichtet der "Kurier".

Hettwer war ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an den Verteilerkreis gewechselt. Ein Meniskusriss hatte ihn in der abgelaufenen Spielzeit ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt.

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