Herzog: Schweiz? "Während wir nur über Baumgartner reden..."

Die WM 2026 befindet sich längst in der heißen Phase.

Exakt eine Woche nach dem bitteren ÖFB-Aus im Sechzehntelfinale gegen Spanien stehen in den USA, Mexiko und Kanada die Viertelfinalduelle bevor.

Den Anfang macht am Donnerstagabend das Duell zwischen Frankreich und Marokko (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Herzog zieht Vergleich zur Schweiz

Neben den brisant verlaufenen Achtelfinalpartien und den kommenden Viertelfinali sprechen Andreas Herzog und Marc Janko in der zehnten Ausgabe ihres Podcasts "HERZERL mit JANKO" unter anderem über den österreichischen Fußball. Dabei nimmt sich Herzog kein Blatt vor den Mund.

Angesprochen auf den Viertelfinaleinzug der Schweiz zieht der ehemalige Rekordnationalspieler einen ernüchternden Vergleich.

"Sie haben in der Offensive individuell sicher mehr Qualität als wir. Mit Ndoye und Vargas haben sie gute Außenspieler, mit Manzambi einen 20-Jährigen, der für 40, 50 Millionen wechseln wird. (…) Während wir nur über Baumgartner reden, haben die Schweizer sicher vier, fünf Spieler. Da haben die Schweizer ein bisschen mehr Variabilität als wir."

Welche Qualitäten und Bereiche im österreichischen Nachwuchsfußball laut Herzog mehr gefördert werden müssen und warum Österreich nicht nur nach Deutschland schauen sollte, hörst du in "HERZERL mit JANKO".