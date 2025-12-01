NEWS

Österreichs U17-Star im Fokus internationaler Spitzenvereine

Johannes Moser hat sich bei der U17-WM ins internationale Rampenlicht gespielt. Jetzt reißen sich europäische Topklubs um das Lieferinger Offensivtalent.

Johannes Moser ist der Shootingstar der U17-Weltmeisterschaft in Katar.

Mit acht Treffern sicherte sich der 17-Jährige den Goldenen Schuh als bester Torschütze und wurde zudem mit dem Silbernen Ball als zweitbester Spieler ausgezeichnet. Zu Österreichs Sensationslauf bis ins Finale trug er maßgeblich mit.

Der Offensivspieler des FC Liefering überzeugt durch Tempo, Spielintelligenz und Flexibilität. Er kann sowohl zentral als auch über die Flügel agieren und zeigt eine bemerkenswerte Abschlussstärke.

Der Mix aus diesen Eigenschaften macht ihn für internationale Topklubs hochinteressant. Nach "Sky"-Informationen haben sich bereits Bayern München, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Ajax und Juventus nach Moser erkundigt.

Trotz der großen Nachfrage gilt Red Bull Salzburg als wahrscheinlichster nächster Schritt in seiner Karriere.

