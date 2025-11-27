Portugal Portugal POR
Österreich Österreich AUT
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
NEWS

Trostpreis! Moser Torschützenkönig der U17-WM

Der Kärntner wird zudem als einer der besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Österreich setzt es im Finale der U17-Weltmeisterschaft eine bittere 0:1-Niederlage gegen Portugal (Zum Spielbericht>>>).

Johannes Moser darf sich dennoch über eine Auszeichnung freuen: Der Kärntner wird mit insgesamt acht Toren mit dem Goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers ausgezeichnet.

Zweiter wird der portugiesische Finaltorschütze Anisio mit sieben Toren. Den dritten Platz sichert sich der Brasilianer Dell mit fünf Treffern.

Moser zudem zweitbester Spieler des Turniers

Als Torschützenkönig reiht sich Moser in eine illustre Liste ein. Zu seinen Vorgängern gehören Spieler wie Victor Osimhen, Carlos Vela und Cesc Fabregas.

Doch der Torjäger von Liefering ist nicht nur der beste Torschütze des Turniers, er erhält zudem den Silbernen Ball für den zweitbesten Spieler der Weltmeisterschaft. Den Goldenen Ball bekommt Mateus Mide von Weltmeister Portugal.

Als bester Torhüter wird ebenfalls ein Portugiese ausgezeichnet: Romario Cunha.

Kommentare

