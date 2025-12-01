NEWS

Wird Manuel Neuer seinen Vertrag verlängern?

Im März wird Manuel Neuer 40. Wird er seinen auslaufenden Vertrag verlängern?

Der Bayern-Torhüter lässt seine Zukunft weiter offen: Manuel Neuer betont, dass er sich vor einer Entscheidung über eine Vertragsverlängerung über seinen Gesundheitszustand klar werden will.

Der 39-Jährige sagt, er brauche „etwas mehr Zeit“, um einzuschätzen, wie sein Körper reagiert und ob ein Weitermachen sinnvoll ist.

Eine schnelle Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft ist daher nicht zu erwarten.

