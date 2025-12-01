Wird Manuel Neuer seinen Vertrag verlängern?

Verlängert Manuel Neuer seinen auslaufenden Vertrag?

Der Bayern-Torhüter lässt seine Zukunft weiter offen: Manuel Neuer betont, dass er sich vor einer Entscheidung über eine Vertragsverlängerung über seinen Gesundheitszustand klar werden will.

Der 39-Jährige sagt, er brauche „etwas mehr Zeit“, um einzuschätzen, wie sein Körper reagiert und ob ein Weitermachen sinnvoll ist.

Eine schnelle Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft ist daher nicht zu erwarten.