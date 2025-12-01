Die 64. Episode als Podcast anhören:
Kann Didi Kühbauer auch Meister?
Eng, enger, Titelkampf! Die ADMIRAL Bundesliga ist mittlerweile so spannend wie Stranger Things – keiner weiß, was als Nächstes passiert.
Kühbauer auf großer Jagd!
Mit seinem LASK pflügt Don Didi aktuell von Sieg zu Sieg – und plötzlich fehlt nur noch ein Punkt auf die Tabellenspitze. Blickt man auf Kühbauers Jahr 2025, staunt die Ansakonferenz nicht schlecht: Punkteschnitt 2,17!
Doch wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer: Bei Rapid läuft's selbst nach dem Stöger-Aus weiter unrund.
Für Chaos sorgt diesmal der VAR – in Hartberg und vor allem in Altach. Passend dazu fragt Severin auf Instagram: "War der VAR bei Altach vs. Salzburg Cornflakes zählen?"
In der neuen Episode der Ansakonferenz suchen Harald, Hannes und Patrick Antworten.
Von der LASK-Party bis zur Trainer-Entlassung bei Blau-Weiß Linz - Episode 64 liefert reichlich Zündstoff.
