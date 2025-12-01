Ansakonferenz

Kann Didi Kühbauer auch Meister?

Eng, enger, Titelkampf! Die ADMIRAL Bundesliga ist mittlerweile so spannend wie Stranger Things – keiner weiß, was als Nächstes passiert.

Kühbauer auf großer Jagd!

Mit seinem LASK pflügt Don Didi aktuell von Sieg zu Sieg – und plötzlich fehlt nur noch ein Punkt auf die Tabellenspitze. Blickt man auf Kühbauers Jahr 2025, staunt die Ansakonferenz nicht schlecht: Punkteschnitt 2,17!

Doch wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer: Bei Rapid läuft's selbst nach dem Stöger-Aus weiter unrund.

Für Chaos sorgt diesmal der VAR – in Hartberg und vor allem in Altach. Passend dazu fragt Severin auf Instagram: "War der VAR bei Altach vs. Salzburg Cornflakes zählen?"

In der neuen Episode der Ansakonferenz suchen Harald, Hannes und Patrick Antworten.

Von der LASK-Party bis zur Trainer-Entlassung bei Blau-Weiß Linz - Episode 64 liefert reichlich Zündstoff.

Hier ansehen:

Die 64. Episode als Podcast anhören:

