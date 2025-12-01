NEWS

ÖFB erfährt WM-Spielorte bei Live-Show der FIFA

Ein Live-Event ist rund 24 Stunden nach eigentlicher Auslosung ist geplant. Gezeigt wird es live auf den Social-Media-Kanälen der FIFA.

ÖFB erfährt WM-Spielorte bei Live-Show der FIFA Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Das österreichische Nationalteam wird die Spielorte und Anstoßzeiten bei den drei Gruppenspielen der Fußball-WM 2026 im Rahmen einer Live-Show der FIFA erfahren.

Die Show wird rund 24 Stunden nach der am kommenden Freitag angesetzten eigentlichen Auslosung stattfinden.

Wie der Weltverband mitteilte, wird Präsident Gianni Infantino am Samstag (18.00 Uhr MEZ) in Washington gemeinsam mit Fußball-Legenden die wichtigen Details der 72 Partien der Gruppenphase verkünden.

Das Event wird live auf den Social-Media-Kanälen der FIFA gezeigt. In der US-Hauptstadt findet bereits am Freitag (18.00 Uhr MEZ) auch die Auslosung statt, bei der die zwölf Gruppen festgelegt werden.

Vor der Ziehung im John F. Kennedy Center for the Performing Arts ist Österreich im zweiten von vier Töpfen zu finden.

Erstmals werden die genauen Spielorte und Anstoßzeiten einen Tag später fixiert. Zuvor sind für jedes Spiel zwei Stadion-Optionen im Spielplan-Entwurf festgelegt.

Grund sind eventuell notwendige Anpassungen für die internationalen TV-Märkte und die Berücksichtigung von Stadien mit schließbarem Dach, in denen auch bei großer Hitze in den Mittagsstunden gespielt werden kann. Pro Tag gibt es bis zu vier WM-Spiele insgesamt.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Nach verpasster WM-Quali: Slowenien trennt sich von Trainer

Nach verpasster WM-Quali: Slowenien trennt sich von Trainer

FIFA WM
ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

ÖFB-Team
Nach Rücken-OP: Ter Stegen zurück im Training

Nach Rücken-OP: Ter Stegen zurück im Training

La Liga
Vienna: Von der Krise in die Krise

Vienna: Von der Krise in die Krise

LAOLA1
Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Deutsche Bundesliga
5
Augsburg trennt sich von Sandro Wagner

Augsburg trennt sich von Sandro Wagner

Deutsche Bundesliga
13
Kann Didi Kühbauer auch Meister?

Kann Didi Kühbauer auch Meister?

Bundesliga
26
Kommentare

Kommentare

Fußball Gianni Infantino ÖFB-Team Ralf Rangnick FIFA WM 2026