ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

Die Österreicherinnen gehen gegen Ukraine früh in Führung, am Ende steht aber eine Niederlage.

Foto: © ÖFB/Jasmin Walter
Das ÖFB-Frauennationalteam verliert im letzten Spiel des Jahres 2025 im Test gegen Ukraine im spanischen Cadiz mit 2:3.

Dabei startet die Partie für die Schriebl-Elf nach Wunsch. Nach wenigen Sekunden bringt Sophie Hillebrand das ÖFB-Team in Front. In der 14. Minute gelingt der Ukraine durch Nicole Kozlova der Ausgleich.

Wenig später dreht Roksolana Kravchuck die Partie komplett. In der 28. Minute gleichen die Österreicher durch einen abgefälschten Schuss von Katharina Schiechtl aus. Damit geht es auch in die Kabinen.

Puntigam mit Lattentreffer

Im zweiten Durchgang erwischen die Ukrainerinnen dann den besseren Start, Olha Ovdiychuck gelingt die Führung. Dem ÖFB-Team gelingt in weiterer Folge kein Treffer mehr, am nächsten kommt Sarah Puntigam mit einem Lattentreffer (68.). Am Ende bleibt es bei einer 2:3-Pleite für Österreich.

Davor remisierte die Schriebl-Elf im Testlehrgang gegen Estland (Spielbericht >>>).

