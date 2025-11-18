ÖFB lädt erstmals Nachwuchsspielerinnen zu Talente-Lehrgang

Der ÖFB veranstaltet im November erstmals einen Perspektivspielerinnen-Lehrgang im Frauen-Nachwuchsbereich.

Insgesamt 27 aktuelle sowie ehemalige U19-Teamspielerinnen nehmen am Lehrgang teil. Dieser findet vom 26. bis 30. November 2025 am ÖFB-Campus statt. U19-Frauen-Teamchef Markus Hackl leitet die Einheiten.

Im Sommer gab es beim Frauen-A-Nationalteam erstmals einen Perspektivspielerinnen-Lehrgang.

Vorbereitung auf den nächsten Schritt

Die U19-Frauen haben im Oktober die erste Quali-Runde für die U19-EM 2026 in Bosnien und Herzegowina gemeistert. Die zweite Quali-Runde geht im Frühjahr über die Bühne.

"Ich freue mich, dass wir nach dem erfolgreichen Abschluss der 1. Qualifikationsrunde die Möglichkeit haben, die besten Spielerinnen für diesen Perspektivlehrgang einzuberufen, die in naher Zukunft den Sprung in das A-Nationalteam schaffen sollen. Der Lehrgang dient gleichzeitig auch als Vorbereitung auf das Frühjahr", sagt U19-Teamchef Hackl.

Der erstmalige, jahrgangsübergreifende Lehrgang im Frauen-Nachwuchs soll die Spielerinnen auf den nächsten Schritt hin zum Nationalteam vorbereiten, so ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Isabel Hochstöger, Leiterin Mädchen- und Frauenfußball im ÖFB, ergänzt: "Die Leistungen unserer Nachwuchsteams in den vergangenen Jahren zeigen klar, welches Potenzial im österreichischen Frauenfußball steckt. Um diesen Weg konsequent weiterzugehen, braucht es eine enge Zusammenarbeit über alle Altersstufen."

Der Kader des Perspektivspielerinnen-Lehrgangs

AISTLEITNER Isabel (SKN St. Pölten)

ALBRECHT Selina (SCR Altach)

GRABENHOFER Vivian (USV Neulengbach)

GRABOVAC Sara (FC Red Bull Salzburg)

GUTMANN Sarah (SKN St. Pölten)

HAIDNER Larissa (Hamburger SV)

HERBST Ella (FC Blau Weiß Linz/Kleinmünchen)

HEIPLIK Emma (USV Neulengbach)

HOKE Sophie (FC Blau Weiß Linz/Kleinmünchen)

ILLINGER Valentina (FC Red Bull Salzburg)

KECKEIS Maja (SCR Altach)

KERSCHBAUMER Alina (First Vienna FC 1894)

KRASSNIG Tina (FC Red Bull Salzburg)

LEIDLER Ronja (SK Rapid)

LUEGER Denise (First Vienna FC 1894)

OJUKWU Nicole (SC Freiburg)

OSL Anna (First Vienna FC 1894)

RUKAVINA Magdalena (SKN St. Pölten)

SCHÄFER Emily (FK Austria Wien)

SCHÖNWETTER Christina (VfL Wolfsburg)

SISIC Almedina (FK Austria Wien)

SPINN Greta (FC Red Bull Salzburg)

SPINN Laura (FC Red Bull Salzburg)

WEISS Tatjana (FK Austria Wien)

WILLIMEK Piia (USV Neulengbach)

WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz)

ZILETKINA Alisa (USV Neulengbach)

Auf Abruf:

D'ANGELO Theresa (FC Red Bull Salzburg), FANKHAUSER Hannah (First Vienna FC 1894), GRÜNWALD Julia (FC Red Bull Salzburg), HAVEL Lilah (First Vienna FC 1894), HIRNER Paulina (FC Wacker Innsbruck), HÖCHERL Lara (First Vienna FC 1894), HOFSCHWEIGER Anika (FC Blau Weiß Linz/Kleinmünchen), MAKALIC Emira (SK Sturm Graz), MOSER Katharina (USV Neulengbach), RAPF Sophie (FK Austria Wien), RITTER Lara (FC Red Bull Salzburg), RODUNER Amelie (FC Zürich), SATRA Florentina (USV Neulengbach), SPIESS Marie (SK Sturm Graz), TRAGL Leonie (SK Sturm Graz), TRINKL Sarah (LASK)