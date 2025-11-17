NEWS

Deine ÖFB-Startelf gegen Bosnien - Stimme ab!

Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das entscheidende WM-Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina nach deinen Wünschen auf.

Deine ÖFB-Startelf gegen Bosnien - Stimme ab!
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Am Dienstag wartet auf die Rangnick-Elf das alles entscheidendene WM-Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im Ernst-Happel-Stadion (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

Wie würdest du aufstellen? Stimme jetzt ab:

ÖFB-Team Fußball Bosnien-Herzegowina