Österreich AUT
England ENG
Heute 16:45 Uhr
NEWS
U17-WM heute: Achtelfinale Österreich - England
Auf Österreichs U17-Nationalteam wartet im WM-Achtelfinale in Katar ein harter Brocken: England. LIVE-Infos:
Geht der Erfolgslauf von Österreichs U17-Nationalteam bei der WM in Katar weiter? Im Achtelfinale kommt es heute zum Duell mit England - ab 16:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Die Truppe von Trainer Hermann Stadler gewann die Gruppe mit neun Punkten aus drei Spielen souverän und besiegte zuletzt im Sechzehntelfinale Tunesien mit 2:0.
Turnier-Mitfavorit England siegte im Sechzehntelfinale 2:0 gegen Südkorea. Die Gruppe beendeten die Three Lions auf dem zweiten Rang hinter Venezuela.