Geht der Erfolgslauf von Österreichs U17-Nationalteam bei der WM in Katar weiter? Im Achtelfinale kommt es heute zum Duell mit England - ab 16:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Die Truppe von Trainer Hermann Stadler gewann die Gruppe mit neun Punkten aus drei Spielen souverän und besiegte zuletzt im Sechzehntelfinale Tunesien mit 2:0.

Turnier-Mitfavorit England siegte im Sechzehntelfinale 2:0 gegen Südkorea. Die Gruppe beendeten die Three Lions auf dem zweiten Rang hinter Venezuela.

Österreich - England im LIVE-Ticker: